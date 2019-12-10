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Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя

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Революционер и основатель СССР Владимир Ленин заложил мину под российскую государственность, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека во вторник, 10 декабря, сообщает «Российская газета».

По его словам, российская государственность до прихода к власти Ленина «складывалась тысячу лет».

Путин заговорил о Ленине, отвечая на вопрос режиссера Александра Сокурова о том, можно ли придумать Россию заново. «Вот он придумал [Россию заново]. Теперь не можем понять, что делать с Бутовским полигоном (одно из мест массовых казней и захоронений во времена сталинских репрессий — прим. «Ленты.ру»), как выстроить там работу, чтобы люди не забыли про то, кто там лежит в земле», — сказал президент.

Ранее Путин назвал лидера СССР Иосифа Сталина папашей и оценил его подход к вопросу принадлежности Курильских островов. «Давайте будем на это опираться как на исходную точку, — сказал президент, имея в виду положение в регионе, сложившееся в 1945 году. — Папаша все забрал, и дело с концом! Отец народов!»

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