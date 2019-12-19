От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

«Европейская солидарность» называет заявление Путина циничным и утверждает, что оно вызывает возмущение украинской общественности. Кроме того, партия Порошенко увидела в словах российского лидера «неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины». «Напоминаем, что подобные заявления Путина об "исторической принадлежности" Крыма Российской империи предшествовали аннексии и оккупации Крымского полуострова», — отмечают в партии.

Соратники Порошенко считают, что «Путину верить нельзя», а слова российского лидера доказывают бессмысленность ведения диалога с нынешним руководством России. Единственный способ защиты украинского суверенитета, полагают в партии, заключается в дипломатической и антироссийской деятельности Украины, а также укреплении армии.

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Речь идет о заявлении, в котором Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ленина передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) исконно «русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели отношения». Глава государства отметил, что теперь с последствиями того решения приходится разбираться современной России.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией «аннексией». В Москве отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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