Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности. Трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24» в YouTube.

По словам главы государства, об украинцах как об отдельном от русских этносе впервые заговорил «граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель». При этом Путин отметил, что в дальнейшем польские исследователи публиковали и совершенно другие данные, согласно которым украинцы являются не славянами, а «потомками кочевых народов».

В то же время глава государства заявил, что «это все ерунда полная». «Но мы должны знать истину», — отметил Путин, добавив, что в какой-то момент действительно сформировалась отдельная украинская идентичность. По словам российского президента, к этому необходимо относиться с уважением, Россия так делает и продолжит делать.

Потоцкие — род польских шляхтичей, упоминания о котором встречаются еще в XIII веке. Во время пресс-конференции Владимир Путин говорил о графе Яне Потоцком, жившем в конце XVIII — начале XIX веков. Он был исследователем, ученым-археологом, путешественником и писателем. Об украинцах Потоцкий писал в изданной в 1796 году книге «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах».

Ранее Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ленина передать Украинской Советской Социалистической Республике УССР русские территории. Глава государства отметил, что теперь с последствиями того решения приходится разбираться современной России.

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