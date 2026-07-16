Россиянка описала Крым словами «фрукты и овощи вкуснее, чем в Италии»

Российская тревел-блогерша описала Крым словами «фрукты и овощи вкуснее, чем в Италии». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор блога живет в Италии с мужем уже четыре года. Летом 2026 года она приехала вместе с ним в Крым, чтобы отдохнуть и навестить родителей, и решила сравнить страну Европы и родной край. По ее словам, уезжая, она воспринимала Крым диким и неосвоенным. «Вот чем цепляет Крым всегда — природой. Вот ради чего в разные времена люди готовы терпеть неудобства и всячески подстраиваться», — при этом отметила она.

Также россиянка отметила, что за месяц отдохнула в Крыму так хорошо, как не отдохнула бы в Европе. «В Италии красивая природа и архитектура, безусловно. Но летом уж лучше затеряться где-то на греческих островах, не самых известных, чтобы покупаться без людей и хорошо отдохнуть, спокойно. В Крыму в этом году людей не так много, и если поехать куда-то подальше, то можно увидеть невероятной красоты места ещё и без туристов», — объяснила соотечественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала курортный город в Крыму фразой «глазам своим не поверила». По ее словам, Алупка сильно изменилась с ее последней поездки.