Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:43, 16 июля 2026Путешествия

Россиянка описала Крым словами «фрукты и овощи вкуснее, чем в Италии»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российская тревел-блогерша описала Крым словами «фрукты и овощи вкуснее, чем в Италии». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор блога живет в Италии с мужем уже четыре года. Летом 2026 года она приехала вместе с ним в Крым, чтобы отдохнуть и навестить родителей, и решила сравнить страну Европы и родной край. По ее словам, уезжая, она воспринимала Крым диким и неосвоенным. «Вот чем цепляет Крым всегда — природой. Вот ради чего в разные времена люди готовы терпеть неудобства и всячески подстраиваться», — при этом отметила она.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

Также россиянка отметила, что за месяц отдохнула в Крыму так хорошо, как не отдохнула бы в Европе. «В Италии красивая природа и архитектура, безусловно. Но летом уж лучше затеряться где-то на греческих островах, не самых известных, чтобы покупаться без людей и хорошо отдохнуть, спокойно. В Крыму в этом году людей не так много, и если поехать куда-то подальше, то можно увидеть невероятной красоты места ещё и без туристов», — объяснила соотечественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала курортный город в Крыму фразой «глазам своим не поверила». По ее словам, Алупка сильно изменилась с ее последней поездки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Греция помешала ЕС принять санкции против России ради одного миллиардера
    Станцию «Петровско-Разумовская» МЦД-3 закрыли из-за строительства ВСМ
    Силовики сообщили о переброске бригады ПВО в пехоту ВСУ
    Фестиваль «Две реки» состоится в Москве 19 июля
    Россиян предупредили о приводящих к юридическим проблемам привычных действиях
    С восходящей звездой рэпа расправились после ссоры на улице
    Привычный овощ оказался полезен для укрепления костей
    Выезд из российского города перекрыли из-за атаки БПЛА ВСУ
    Неприличное поведение Зеленского разозлило польского депутата
    Появились подробности о личности погибшего инженера Запорожской АЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok