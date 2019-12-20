Путина удивила и задела резолюция Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин признался, что его «удивила и даже несколько задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

Глава государства уже критиковал этот документ. 11 декабря, выступая на заседании оргкомитета «Победа», он назвал ложью положения резолюции. Президента возмутило, что Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны, ставят в один ряд с нацистами.

Путин заверил, что Россия продолжит публиковать архивные материалы о Великой Отечественной войне и защищать историю страны.

19 сентября Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. В МИД России резко осудили такой подход к историческим данным.

В конце ноября российский лидер заявил, что сегодня очень важно бережно относиться к правде о войне. Ранее глава государства объявил 2020-й Годом памяти и славы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!