Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне президент Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы в следующем году. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в России Год памяти и славы», — говорится в тексте.

В рамках года организовывать мероприятия будет Российский организационный комитет «Победа», а координировать работу — руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Глава государства поручит правительству в течение месяца обеспечить разработку и утверждение плана основных пунктов по проведению года памяти и славы. Осуществлять их рекомендовано региональным органам исполнительной власти.

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