В Кремле назвали основные задачи на Год памяти и славы

В Год памяти и славы необходимо сделать все для увековечения памяти о победе в Великой Отечественной войне, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его цитирует РИА Новости во вторник, 3 декабря.

«Особое внимание надо уделить ветеранам, заботе о них и возможности участвовать во всех мероприятиях, потому что все это делается в их честь», — сказал он на Всероссийском патриотическом форуме.

По его словам, всего на следующий год запланировано около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных, посвященных 75-летию Победы.

Кириенко подчеркнул, что нужно противостоять попытками исказить историю. «Все это нацелено на одно: выбить у России почву из под ног, наш внутренний нравственный ориентир», — пояснил он.

Сергей Кириенко заключил, что следующий год дает прекрасную возможность вовлечь молодое поколение в реализацию более 10 тысяч патриотических проектов.

В конце ноября президент Владимир Путин отметил важность бережливого отношения к правде о войне. Ранее глава государства объявил 2020-й Годом памяти и славы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!