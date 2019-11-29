Путин объявил 2022-й годом культурного наследия народов России

Президент России Владимир Путин объявил, что 2022 год станет годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны. Об этом он заявил на заседании совета при президенте по межнациональным отношениям, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что необходимо составить программу года с учетом особенностей каждого региона страны.

Российский лидер напомнил, что 2020 год объявлен в России годом памяти и славы, и поручил провести на высшем уровне мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, власти страны уже приступили к подготовке мероприятий.

«Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, (...) о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира», — подчеркнул президент.

Также Путин отметил важность «беречь правду» о войне и призвал принять деятельное участие в подготовке к юбилею великой Победы.

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