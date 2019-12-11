Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам к юбилею Победы

Президент России Владимир Путин поручил проработать дополнительные выплаты для ветеранов войны к юбилею Победы. Соответствующую задачу глава государства поставил перед вице-премьером страны Татьяной Голиковой на заседании российского организационного комитета «Победа», пишет ТАСС.

«Мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложение по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников», — сказал российский лидер.

Отдельно Путин отметил, что перед властями стоит задача создать условия, которые не позволят в будущем повториться событиям Второй мировой войны. В частности, по словам главы государства, речь идет о необходимости продвигать правду о трагических событиях, а также достойно подготовиться к празднованию юбилея Победы и сделать это мероприятие таким образом, чтобы оно осталось в памяти молодых людей.

Кроме того, Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны. По словам главы государства, в документе в одном ряду стоят нацистские агрессоры и Советский Союз. «Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы», — сказал Путин на заседании оргкомитета «Победа».

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