Глава Центра политического анализа Павел Данилин назвал историческую причину ненависти Польши к России. Он заявил в интервью «Парламентской газете», что освобождение Варшавы для польских политиков является спекулятивной темой.

По словам Данилина, русофобские историки считают, что советские войска якобы специально остановились у Варшавы, ожидая подавление восстания, организованное Армией Крайовой. Однако советские войска к тому моменту провели ряд наступательных операций, из-за чего устали и остановились «подтянуть резервы», добавил специалист. По его словам, остановка была оправданной, так как оставшихся сил не хватило бы для штурма города.

Выступление Армии Крайовой историк назвал «выходкой» польских националистов, проспонсированной находившимся в Лондоне правительством Польши в изгнании. Эта операция не была согласована с советским командованием, поэтому ее подавили. По словам эксперта, поляки обвиняют в данном разгроме Россию.

Данилин также рассказал, что попытки обвинить Москву в развязывании Второй мировой войны со стороны Польши выглядят цинично и глупо. Он считает, что это объясняется приходом к власти новых политиков, которые связывают свою политическую карьеру с США, считая Россию «империей зла».

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.

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