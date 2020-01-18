Польша поблагодарила Россию за признание принесенной несвободы

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление польских коллег о том, что освобождение Варшавы от нацистских оккупантов Советским Союзом не принесло стране свободы. Об этом ведомство написало в Twitter.

Российский МИД напомнил, что Красная Армия спасла полякам жизнь, однако свободу им надо было отстаивать самим.

В ответ польское министерство обратило внимание на то, что Москва впервые официально признала, что вступление СССР в 1945-м «не было связано с приходом в Польшу свободы».

«Это верный шаг в сторону совместной правду о 1945 годе. Спасибо», — заявили в польской дипмиссии.

Также посольство Польши добавило в соцсети, что из-за действий СССР пострадала польская культура. В Варшаве обвинили Москву в конфискации отделами НКВД произведений искусства и уничтожении того, «чего не удалось заграбить или сжечь немцам».

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Ранее в Польше заявили, что лидер СССР Иосиф Сталин в 1945 году породил угнетение поляков, зверства и эксплуатацию экономики. «Мы уважаем честь солдат, пожертвовавших своей кровью в борьбе с нацизмом, однако режим Сталина в 1945-м году породил угнетение поляков, зверства и эксплуатацию экономики», — объяснили в ведомстве.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.

Согласно официальной версии Варшавы, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

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