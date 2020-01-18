Мир
 
Последние новости
Немецкий футболист «Спартака» рассказал о расизме в России
Миру предсказали новую Великую депрессию
Россиян предупредили о резком похолодании
Премьер-министр Украины отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Российское «Лекало» оказалось убийцей американских «Абрамсов»
Обнародована новая сумма гонорара Макгрегора за возвращение в октагон
Россиянам рассказали о размере пенсии в 2022 году
Водонаева объяснилась за слова о рожающем быдле
В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства
Новости партнеров

Польша поблагодарила Россию за признание принесенной несвободы

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление польских коллег о том, что освобождение Варшавы от нацистских оккупантов Советским Союзом не принесло стране свободы. Об этом ведомство написало в Twitter.

Российский МИД напомнил, что Красная Армия спасла полякам жизнь, однако свободу им надо было отстаивать самим.

В ответ польское министерство обратило внимание на то, что Москва впервые официально признала, что вступление СССР в 1945-м «не было связано с приходом в Польшу свободы».

«Это верный шаг в сторону совместной правду о 1945 годе. Спасибо», — заявили в польской дипмиссии.

Также посольство Польши добавило в соцсети, что из-за действий СССР пострадала польская культура. В Варшаве обвинили Москву в конфискации отделами НКВД произведений искусства и уничтожении того, «чего не удалось заграбить или сжечь немцам».

Ранее в Польше заявили, что лидер СССР Иосиф Сталин в 1945 году породил угнетение поляков, зверства и эксплуатацию экономики. «Мы уважаем честь солдат, пожертвовавших своей кровью в борьбе с нацизмом, однако режим Сталина в 1945-м году породил угнетение поляков, зверства и эксплуатацию экономики», — объяснили в ведомстве.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.

Согласно официальной версии Варшавы, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия ответила Польше на обвинение в переписывании истории
В Польше объяснили ненависть к сталинскому режиму
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
В Польше задумались пригласить Путина в Освенцим
Захарова оценила отказ Варшавы отмечать День освобождения от нацистов
Другие материалы рубрики
Мир00:0117 января
Кабус бен Саид Аль Саид

Арабский чудотворец

Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
05:53Сегодня

Власти Норвегии разрешили террористке вернуться в страну

02:51Сегодня

США отправят министра финансов отмечать годовщину освобождения Освенцима

02:33Сегодня

Трамп посоветовал иранскому лидеру следить за словами

Мир00:0415 января

Африканские страсти

Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
23:4217 января

Помпео отреагировал на отставку правительства России

23:0617 января

Российские военные уничтожили 50 террористов в Сирии

22:5517 января

Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера России

Мир00:0113 января

Китай, уходи!

На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
20:4517 января

Россия ответила Польше на обвинение в переписывании истории

20:0117 января

США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана

18:4717 января

Немецкий спецназ пришел к племяннику Чеченского Геббельса

Россия
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства в России
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»
Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
Преступников предложили лишать гонораров за мемуары
Иван Мельников, Михаил Мишустин и Вячеслав ВолодинМишустин назначен премьер-министром России
Чем новый глава правительства займется на своем посту
«Бог Кузя» после тюрьмы взялся за перо
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства
Все материалы
Мир
Власти Норвегии разрешили террористке вернуться в страну
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
США отправят министра финансов отмечать годовщину освобождения Освенцима
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Трамп посоветовал иранскому лидеру следить за словами
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Помпео отреагировал на отставку правительства России
Все материалы
Бывший СССР
Киев предложил снизить напряженность в отношениях с Россией
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Зеленский поручил назначить министрам нормальную зарплату
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Зеленский отказался поддержать отставку премьер-министра
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьера
Все материалы
Экономика
Россиянам рассказали о размере пенсии в 2022 году
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Подсчитаны не потраченные на российские нацпроекты миллиарды
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Семья главного наркобарона современности нашла новый способ заработать
Все материалы
Силовые структуры
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе
Все материалы
Наука и техника
Российское «Лекало» оказалось убийцей американских «Абрамсов»
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
США признали свои неудачи в разработке гиперзвукового оружия
«Время паниковать»
 
Новый iPhone станет мощнее компьютеров
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
В России нашли письмо немецкого солдата об ужасах войны
Все материалы
Спорт
Немецкий футболист «Спартака» рассказал о расизме в России
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Обнародована новая сумма гонорара Макгрегора за возвращение в октагон
В ожидании вендетты
Битва «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» и новое испытание Моуринью — главные интриги тура АПЛ
Уайлдер пообещал уйти из бокса в случае нокаута от Фьюри
Ловушка для Особенного
На чем можно заработать в 23-м туре АПЛ
Украинский футболист рассказал о стоившей ему работы поездке в Россию
Все материалы
Культура
Эминема раскритиковали за шутку про теракт в Манчестере
«Я сразу беру на себя роль господа бога»
Как учитель географии стал известным на весь мир автором детективов и продал больше миллиона романов
Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
«Это как ситуация у нас в стране с новым премьер-министром»
Как Иван Вырыпаев делает революцию в русском театре
Умер соавтор первой советской рок-оперы
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Чиновник процитировал Геббельса в официальной речи и объяснился
Все материалы
Интернет и СМИ
Водонаева объяснилась за слова о рожающем быдле
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Печатная версия журнала «МК-Бульвар» прекратила существование
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
«Руки-базуки» сразился с бывшим заключенным
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Порносайт предложил Меган Маркл работу
Все материалы
Ценности
Модельер Жан-Поль Готье объявил о последнем дефиле
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
В российской красной икре затруднились найти ДНК лососевых
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Женщина потратила 60 тысяч рублей ради красивой внешности во время родов
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Популярная рэперша появилась в откровенном наряде и маске за тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
В российском аэропорту загорелся самолет
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Российский турагент заменил поход в храм ликеро-водочным заводом и пошел под суд
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Туристы умерли в 150 метрах друг от друга на месте крушения самолета
Все материалы
Из жизни
Польский фермер получил сердечный приступ и был съеден гигантскими свиньями
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Умер самый маленький в мире человек
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Трехлетнего вундеркинда приняли в общество людей с высоким IQ
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов
Все материалы
В Россию приедет новый семиместный кроссовер Cadillac
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
О побеге экс-главы Renault-Nissan из-под домашнего ареста снимут фильм
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию без дизеля
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Chevrolet попросили возродить модель 15-летней давности
Все материалы
Дом
Мужчина построил в подарок жене дом-самолет
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россиянка завела в квартире двадцать собак и запугала соседей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы главные коммунальные проблемы россиян
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
В российском городе нашли детскую горку со съездом в дерево
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы