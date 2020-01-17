Россия ответила Польше на обвинение в переписывании истории

Власти Польши используют историю в своих политических целях, трактуя факты так, как будет выгодно для текущих задач, считает посол России в Польше Сергей Андреев. Об этом сообщает ТАСС.

Так дипломат ответил на заявление польского МИД, назвавшего «попыткой переписать историю» публикацию в России документов об освобождении Варшавы Красной Армией в 1945 году. По словам посла, с обвинениями в переписывании истории российская сторона сталкивается по поводу любого своего высказывания о Второй мировой войне.

Андреев отметил, что Варшава манипулирует фактами для доказательства постулатов, подчас не имеющих реальной связи с историей. «Они подгоняются под обоснование нынешних политических задач и целей, а они вытекают из состояния наших двусторонних отношений и подхода польской стороны к отношениям с Россией», — цитирует агентство его слова.

Ранее 17 января стало известно , что Министерство обороны России рассекретило документы о Варшавском восстании, подавленном войсками Третьего Рейха. Из них следует, что Красная армия поддерживала восставших всеми возможными способами, а население Польши встречало советских солдат с неподдельной радостью.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.

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