Захарова уличила Польшу в «шаромыжничестве» после желания репараций от России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уличила Польшу в «шаромыжничестве» после высказывания ее представителя о желании репараций от России. Она прокомментировала заявление замглавы польского ведомства Павла Яблонского на своей странице в Facebook.

Захарова привела в посте новость о заявлении Яблонского и написала: «Павел, перестаньте шаромыжничать». Затем дипломат выразила надежду, что польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола и расскажут об этимологии слова Яблонскому.

Ранее заместитель главы МИД Польши заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны. По мнению дипломата, на этом праве польской стороне следует настаивать постоянно, так как у него нет срока давности.

В Госдуме ответили на соответствующее заявление. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что высказывание можно расценивать как «сознательное невежество» и «осознанное нежелание признавать очевидные исторические факты».

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