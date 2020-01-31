В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

Заявление главы МИД Польши Павла Яблонского о «безоговорочном» праве на получение репараций от России за ущерб от Второй мировой войны можно расценивать как «сознательное невежество» и «осознанное нежелание признавать очевидные исторические факты». Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT.

«Сегодня это тренд политиков антироссийского фронта. История становится заложником нечистоплотных политиков, этой тенденции необходимо противостоять на всех уровнях», — отметил Белик, подчеркнув, что польское правительство продолжает врать о Второй мировой войне.

По мнению Белика, если бы не победа СССР в 1945-м, то «сегодня в Польше врать о войне было бы просто некому».

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января. По его словам, на этом праве польской стороне следует настаивать постоянно, так как у него нет срока давности. Он, однако, отметил, что в нынешней политической обстановке это связано с трудностями.

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