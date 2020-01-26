В России объяснили требование Польшей компенсации историческими обидами

Российский эксперт, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев объяснил требование Польшей компенсации историческими обидами. Он рассказал об этом в беседе с RT.

«Предъявлять претензии по поводу исторических обид — давняя позиция партии "Право и справедливость"», — отметил он. Волобуев добавил, что Польша предъявляет так же претензии Германии с Украиной. Для попросившей денег у России партии, по его мнению, освобождение СССР Варшавы не имеет никакого значения. Эксперт призвал воспринимать это как природное явление, поскольку дискутировать с партией нет смысла.

Ранее, 25 января, лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, Варшава хотела бы получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Он подчеркнул, что требования его страны в этом вопросе «не имеют срока давности», добавив, что не верит в то, что доживет до этого момента.

В Совете Федерации ответили на заявление польского политика. «Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», — сказал сенатор Сергей Цеков. Он напомнил, что именно Россия восстанавливала разрушенную войной Польшу, при этом сотни тысяч советских солдат погибли, освобождая страну от фашизма.

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