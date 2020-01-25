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В Польше захотели денег от России и Германии за ущерб во Вторую мировую

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Польша хотела бы получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Об этом заявил в интервью таблоиду Bild лидер правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, сообщает РИА Новости в субботу, 25 января.

«Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить», — заявил он, добавив, что не верит в то, что доживет до этого момента.

Качиньский подчеркнул, что требования Польши в этом вопросе «не имеют срока давности».

В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, 1 сентября 2019 года, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена потребовать от Германии заплатить за нападение нацистов. В Берлине неоднократно заявляли, что делать этого не намерены, поскольку уже перечислили достаточно крупные репарации. В Москве на подобные претензии со стороны Польши также отвечали, что никаких компенсаций от России Варшава не получит, так как у нее нет на это прав.

Тема репараций обсуждается в Польше с 2017-го, когда Ярослав Качиньский заявил, что «страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии». Власти Польши считают, что республика понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы». По предварительным данным, ущерб оценивается почти в 1 триллион долларов.

На Потсдамской конференции в 1945 году было подписано соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной оккупационной зоны Германии. В 1953 году польское правительство отказалось от компенсаций, заключив соответствующий договор с Москвой.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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