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12:43, 15 июля 2026Россия

ВСУ выпустили в сторону России больше полутысячи БПЛА и управляемые авиабомбы

Минобороны: Системы ПВО сбили 558 БПЛА и восемь управляемых авиабомб ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России больше полутысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 558 беспилотников, а также восемь управляемых авиационных бомб ВСУ.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 июля над регионами России сбили десятки украинских дронов. Атаке ВСУ подверглись семь российских регионов, среди которых Крым, Московский регион, Краснодарский край и Ростовская область.

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