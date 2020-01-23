В МИД России рассказали о польской кампании по дезинформации

Польша начала кампанию по дезинформации на тему Второй мировой войны. Об этом рассказала представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Недавно (...) на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны», — отметила она. По мнению Захаровой, ее частью была и статья польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, в которой говорилось о равнозначности и союзе режимов Советского Союза и нацистской Германии.

Дипломат добавила, что на каждый выпад Россия будет давать отпор и отстаивать историческую правду о Второй мировой войне. «[Ее основы] были зафиксированы в ходе Нюрнбергского трибунала», — подчеркнула она.

22 января российский МИД заявил, что инициатива по восстановлению диалога между Россией и Польшей должна исходить от Варшавы. В ведомстве отметили, что именно ее действия привели к сворачиванию нормального взаимодействия между странами.

В январе замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. Он отметил, что российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну, и попросил его воздержаться от «использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей».

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