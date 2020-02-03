В Германии рассказали о необходимости России для Европы

Несмотря на сложные отношения российской и европейской сторон, диалог с Москвой необходим. Об этом рассказала глава Минобороны Германии и лидер немецкой консервативной партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает РИА Новости.

«Отношения с Россией напряженные, однако она неизбежно остается частью решения в Европе, иначе мы не можем строить будущее», — отметила министр. Она уточнила, что сложная ситуация также складывается в отношениях с Китаем. По словам Крамп-Карренбауэр, Пекин — это один из самых важных партнеров, который при этом нарушает международный порядок и правила.

Глава Минобороны добавила, что перед мировым сообществом встают вызовы в разных областях, особенно связанных с безопасностью. По мнению Крамп-Карренбауэр, для установления стабильности страны «должны сами делать больше».

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В декабре 2019-го министр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило отношения между Россией и ФРГ.

Речь идет о гражданине Грузии Зелимхане Хангошвили. Правоохранительные органы Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения.

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