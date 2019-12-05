Меркель призвала отказаться от спекуляций вокруг убийства сторонника Басаева

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине, пока идет расследование. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вы слышали, что у Генпрокуратуры ФРГ есть первичное подозрение, и я не думаю, что имеет смысл отвечать сейчас на какие-либо спекулятивные вопросы. Надо подождать результатов работы Генпрокуратуры», — сказала она, отвечая на вопрос о том, насколько Германия будет координировать меры по воздействию на Москву вместе с другими странами. Меркель также подчеркнула, что действия в отношении Москвы Берлин ни с кем не согласовывал.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве в Берлине гражданин России отказался давать показания следствию. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Сейчас они ведут расследование в отношении Вадима Соколова (настоящее имя — Вадим Красиков).

Первыми личность Вадима Красикова раскрыли издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Они связали его с убийством, совершенным в Москве в январе 2013 года. По данным журналистов, убийцу могут покрывать российские власти.

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4 декабря в МИД ФРГ сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения.

23 августа Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову. Он воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что Хангошвили поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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