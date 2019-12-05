Предполагаемый убийца соратника Басаева отказался давать показания

Подозреваемый в убийстве в Берлине гражданин России отказался давать показания следствию. Об этом пишет издание Fraknfurter Allgemeine Zeitung.

Немецкая генпрокуратура сейчас ведет расследование в отношении Вадима Соколова (настоящее имя — Вадим Красиков). Его личность якобы установили с помощью фотографий из поисковых баз. Он получил паспорт на имя Соколова в 2015 году. Отмечается, что российские документы говорят о его связи с российскими властями, что отрицается Москвой.

Первыми личность Вадима Красикова раскрыли издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Они связали его с убийством, совершенным в Москве в январе 2013 года. Тогда «киллер на велосипеде» убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии — запись с камер видеонаблюдения появилась на YouTube. После этого Красиков был объявлен в международный розыск, однако спустя два года его след пропал.

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По данным журналистов, убийцу могут покрывать российские власти. В частности, данные о Красикове исчезли из «Интегрированного банка данных» МВД. Кроме того, Москва не предоставила информацию о нем по запросу Германии. Отмечается, что ему также удалось получить поддельный загранпаспорт с фамилией Соколов и пройти границу — без помощи влиятельных покровителей он не смог бы уехать из страны, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Вадим Соколов не значится.

4 декабря в МИД ФРГ сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения.

23 августа Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову. Он воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что Хангошвили поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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