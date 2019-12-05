Высылаемых из Германии российских дипломатов назвали разведчиками

Два российских дипломата, которых Германия собралась выслать из страны и объявила персонами нон грата, являются агентами внешней разведки России. Об этом сообщает издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Отмечается, что информацию о принадлежности дипломатов к разведке также подтверждают телерадиовещательные компании NDR и WDR. Каких-либо других сведений о высылаемых россиянах не предоставлено.

Издание также сравнило нынешнее положение дел с ситуацией, которая сложилась после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Тогда Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, ее примеру последовали более 20 стран. Однако отмечается, что немецкое правительство не собирается добиваться аналогичного развития событий.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

4 декабря МИД ФРГ объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!