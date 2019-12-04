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Высылка российских дипломатов не повлияет на переговоры по Донбассу

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Ситуация с высылкой российских дипломатов из Германии не повлияет на саммит «нормандского формата» в Париже, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению немецкого политика, на саммите речь пойдет о конфликте на востоке Украины и минском процессе. Встреча в «нормандском формате» должна пройти 9 декабря.

«Но для двухсторонних отношений, это, конечно, событие. Поскольку мы не получили от России активной помощи в расследовании этого дела», — сказала Меркель.

4 декабря МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Меркель заявила, что это произошло из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Правоохранительные органы Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Республики Чечня к убийству Хангошвили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения. Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства.

Хангошвили был убит выстрелом в голову 23 августа в парке Берлина. Он воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что Хангошвили поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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Предыстория: Германия вышлет двух дипломатов России из-за дела об убийстве соратника Басаева
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