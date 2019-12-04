Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании убийства», — сказала политик.

По словам канцлера, она собирается обсудить высылку дипломатов с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в «нормандском формате», который должен пройти 9 декабря.

Ранее российский МИД отреагировал на высылку дипломатов из Берлина, назвав это «безосновательным и недружественным» решением. «Мы вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — отметили в ведомстве.

Материалы по теме Германия вышлет двух российских дипломатов Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями

4 декабря МИД ФРГ объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Дипломаты объявлены персонами нон грата. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают.

23 августа в парке Берлина был убит выстрелом в голову гражданин Грузии, чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили. Он воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что Хангошвили поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru