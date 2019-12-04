Москва анонсировала ответ на высылку Берлином российских дипломатов

Москва зеркально ответит на решение Берлина выслать из страны двух сотрудников посольства России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 4 декабря.

Ранее в среду издание Spiegel сообщило, что в связи с расследованием убийства гражданина Грузии в Берлине правительство ФРГ высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, которые работают в посольстве в Берлине. По данным источника, сотрудников объявят персонами нон-грата.

В МИД России сочли действия германской стороны недружественными, и также анонсировали «комплекс ответных мер».

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