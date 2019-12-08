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Германия рассказала об осложнении отношений с Москвой из-за убийства чеченца

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине осложнило отношения между Россией и ФРГ. Об этом она рассказала в интервью изданию Bild am Sonntag.

По словам министра, сейчас правительство страны проводит консультации по поводу дальнейших действий в отношении России. Крамп-Карренбауэр считает, что Москва «должна наконец внести свой вклад в расследование преступления».

Также глава Минобороны отметила, что доказательства причастности Москвы к убийству серьезны.

5 декабря канцлер Германии Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине, пока идет расследование. Она подчеркнула, что действия в отношении Москвы Берлин ни с кем не согласовывал.

4 декабря в МИД ФРГ сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения.

23 августа Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову. Он воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что Хангошвили поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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