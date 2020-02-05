Во Франции признали бесполезность санкций и изоляции России

Специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман признал бесполезность санкций Евросоюза и идеи изоляции России. Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции не помешали росту российской экономики», — сказал французский представитель. Шавенман также отметил, что после введения ограничений Россия больше повернулась к Азии — к Китаю, Японии, Индонезии, Вьетнаму, Турции. «Идея о том, что Россия изолирована, на мой взгляд, ложная», — заключил помощник французского президента Эммануэля Макрона.

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4 февраля посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что удерживание русских в изоляции или на дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией». Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы. «Ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог», — заключил он.

В декабре 2019-го Евросоюз утвердил продление экономических санкций против России на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года. Указывалось, что решение принято из-за того, что не полностью выполнены минские соглашения. В ответ на это российский МИД посоветовал объединению скорректировать свою политику и подсчитать потери.

США, страны Евросоюза и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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