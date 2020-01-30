Запад признал успех российской экономики под санкциями

Российская экономика, в отношении которой уже несколько лет действуют введенные странами Запада санкции, в настоящее время находится в более стабильном состоянии, чем когда-либо. Об успехе сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов. Издание указывает, что сейчас Москве стоит бояться скорее снятия ограничений, чем введения новых запретов.

Эксперты заключили, что за прошедшие годы экономике страны удалось адаптироваться: Россия сократила госрасходы и потратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, стимулируя внутреннее производство. Издание отмечает, что это стало результатом «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи».

В декабре 2019-го ЕС утвердил продление экономических санкций против России на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года. Указывалось, что решение принято из-за того, что не полностью выполнены минские соглашения. В ответ на это российский МИД посоветовал объединению скорректировать свою политику и подсчитать потери.

США, страны Евросоюза и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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