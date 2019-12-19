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Евросоюз решил продлить санкции против России

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Совет Евросоюза утвердил продление экономических санкций против России на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

«Сегодня Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года», — говорится в тексте. Такое решение единогласно принято из-за того, что не полностью выполнены минские соглашения. Принятые меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики России, а также на товары двойного назначения.

США, государства — члены Евросоюза и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает.

Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Антироссийские санкции Евросоюза, наложенные на Москву из-за событий на Украине, регулярно продлеваются на полгода. В последний раз они были пролонгированы в июле. Тогда же на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

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A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
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