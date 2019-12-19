Евросоюз решил продлить санкции против России

Совет Евросоюза утвердил продление экономических санкций против России на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

«Сегодня Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года», — говорится в тексте. Такое решение единогласно принято из-за того, что не полностью выполнены минские соглашения. Принятые меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики России, а также на товары двойного назначения.

США, государства — члены Евросоюза и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает.

Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Антироссийские санкции Евросоюза, наложенные на Москву из-за событий на Украине, регулярно продлеваются на полгода. В последний раз они были пролонгированы в июле. Тогда же на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

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