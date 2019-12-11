Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию. Соответствующее заявление он сделал во время телефонных переговоров с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщается на официальном сайте главы государства.

Украинский президент выразил надежду, что единство европейских стран в вопросе поддержки Украины и ее территориальной целостности останется неизменным. Он также выразил надежду, что санкции не будут сняты с России до полного выполнения минских соглашений и восстановления Украины в границах 2014 года.

Кроме того, в ходе разговора Зеленский заверил Мишеля в том, что Украина останется надежным для Европы транзитером газа, а также уведомил его о возобновлении переговоров в «нормандском формате». В конце разговора украинский лидер пригласил президента Европейского совета посетить Украину в любое удобное для него время.

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Разговор политиков состоялся накануне запланированного на 15-16 декабря заседания Евросовета в Брюсселе, в ходе которого представители стран-членов Евросоюза будут обсуждать целесообразность продления санкций против России.

Антироссийские санкции Евросоюза, наложенные на Москву из-за событий на Украине, регулярно продлеваются на полгода. В последний раз они были продлены в июле, когда лидеры ЕС единогласно решили, что Россия недостаточно выполняет минские соглашения. Тогда же на год были продлены и санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Ограничения касаются импорта продукции, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

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