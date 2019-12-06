В России пообещали не оставлять без ответа новые санкции США

Новые экономические санкции США в отношении России не останутся без ответа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

В ведомстве назвали новые ограничения «очередной пропагандистской атакой» против Москвы и попыткой очернить Россию. «Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения. Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа», — говорится в сообщении.

Какие именно ответные меры Москва примет в отношении Вашингтона, не уточняется.

5 декабря Министерство финансов США ввело ограничительные меры в отношении российских компаний и 17 физических лиц, включая россиян и граждан Украины. Их обвиняют в противозаконной деятельности в киберсфере. Американский Минфин считает, что эти люди связаны с группой хакеров Evil Corp.

США, страны Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Сначала санкции связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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