Названы преимущества российского бизнеса под санкциями

Российский бизнес и банки, которые находятся под западными санкциями, могут использовать их как повод для получения неконкурентного преимущества на внутреннем рынке. Такое мнение высказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, Тимофеев обратил внимание на возможность организаций не раскрывать данные о, например, руководстве, активах и акционерах, чтобы избежать риска снова оказаться под санкциями. «Мы хотим соблюсти баланс между открытостью экономики и защитой», — указал он и подчеркнул важную роль раскрытия информации в государстве.

В конце ноября сообщалось, что больше половины российских предпринимателей, 52 процента, уверены, что условия для ведения бизнеса в современной России хуже, чем были в 1990-е годы. в 1990-е годы главным страхом предпринимателей были убийство и угроза физического насилия, а сейчас — уголовное преследование, угроза эмиграции и потеря деловой репутации. Кроме того, большинство опрошенных, 68 процентов считают регулирование бизнеса со стороны государства чрезмерным.

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