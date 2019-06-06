Российский бизнес начал вымирать

В 2018 году в России закрылось в два раза больше компаний, чем открылось. К таким выводам пришли аналитики компании FinExpertiza, выдержки из исследования которой приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным исследователей, в прошлом году в России были ликвидированы около 600 тысяч компаний, а открыто всего лишь 290 тысяч новых. Только в пяти субъектах Федерации тенденция обратная: открывшихся компаний больше, чем закрывшихся.

Больше всего новых компаний — более 1,7 тысячи — открылось в Крыму, а закрылось около 1,6 тысячи. Авторы связывают это с действием федеральной целевой программы по развитию полуострова.

Среди лидеров по закрытию бизнеса (по соотношению закрытых и открытых предприятий) Бурятия (закрытых больше в 1,24 раза), Башкирия (1,21 раза), Самарская область (1,2 раза).

Лидером по числу закрытых предприятий стала Калининградская область (около 7 тысяч закрывшихся против 1,5 тысячи открывшихся). За ней следуют Ставропольский край (5,4 тысячи против 1,5 тысячи) и Дагестан (5 тысяч против 900).

Авторы связывают общую тенденцию на закрытие бизнеса с ухудшением делового климата, снижением покупательской способности населения и проблемами, которые возникают у предпринимателей с налоговиками.

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