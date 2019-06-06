Кудрин и Силуанов ополчились на российский суд и потребовали реформы

Российские судебная и правоохранительная системы должны быть реформированы, чтобы обеспечить возможности для экономического роста, заявили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр финансов Антон Силуанов, которых цитирует ТАСС.

«Я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3 процента роста и выше, чтобы превысить среднемировой рост, потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты. То есть в отношении судов должен быть непрерывно фокус, непрерывно вести мониторинг независимости судов», — отметил Кудрин.

По его словам, в настоящее время более половины российских бизнесменов не доверяют судам, а две трети не считают их независимыми и объективными. Это свидетельствует о слабости российских институтов верховенства права.

Также Кудрин привел данные об оттоке капитала из России, который удвоился из-за уголовного преследования основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве и находящегося под домашним арестом.

В свою очередь, Силуанов отметил, что российским властям необходимо работать над улучшением качества защиты прав предпринимателей. «Сейчас нам [правительству] нужно как раз поработать в направлении прав предпринимателей. В этом направлении у нас есть задел, и оно даст нам дополнительную уверенность», — заявил он.

При этом, по его словам, делу против Калви уделяется «слишком много внимания». «Есть запрос на то, чтобы сделать более комфортной, понятной и предсказуемой работу наших органов, которые обеспечивают защиту бизнеса. У нас есть такие же инциденты и с нашими бизнесменами, есть такие инциденты и на Западе — почему-то этому внимания не уделяют. Не надо рассматривать конкретный инцидент, а в целом решать эту проблему», — добавил Силуанов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!