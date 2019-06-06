Силуанов поставил под сомнение важность стабильности

Стабильность политической и экономической систем государства не имеет смысла без роста доходов населения, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения», — отметил Силуанов.

По его словам, настоящая задача правительства заключается в стимулировании экономической активности бизнеса: «Поэтому обеспечить [рост доходов населения] без новых предприятий, без новых производств это невозможно».

Министр привел данные об экономическом росте за первый квартал 2019 года — он составил 0,5 процента. «Тем не менее мы это и ожидали. Это следствие тех изменений, которые и в налогах в том числе произошли», — отметил Силуанов.

Ранее 6 июня, выступая на ПМЭФ, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономический рост по итогам 2019 года не превысит одного процента, а в перспективе ближайших нескольких лет — двух процентов.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин рассказал об ожидании скорой рецессии российской экономики из-за слишком быстрого роста потребительского кредитования, который превышает темпы роста доходов населения. С ним не согласилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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