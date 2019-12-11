Попытку Госдумы защитить бизнес признали неудачной

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите инвестиций, разработанный Министерством финансов России и считающийся одним из главных законов для бизнеса. В нынешнем виде его признали неудачным в администрации президента, правительстве, а также сами представители бизнеса, пишут принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости».

Помощник президента Андрей Белоусов подчеркнул, что закон «достаточно сырой» и принять его в нынешнем виде вряд ли возможно. В свою очередь президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предположил, что он приведет не к росту инвестиций, как задумывалось, а к их снижению.

Как отмечается в материале, о гарантиях и дополнительных льготах для инвесторов просили сами бизнесмены, но после знакомства с текстом законопроекта они испугались, что тот добавит проблем в работе.

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Документ вместо того, чтобы ввести некие новые механизмы поддержки, подчиняет себе все остальные способы. Как отметил вице-президент Газпромбанка Алексей Чиркунов, вместо привлечения дополнительных инвестиций авторы законопроекта задумали упорядочить и дополнительно отрегулировать уже имеющиеся льготы.

Представители бизнеса указывают, что для тех, кто вкладывает в крупные промышленные активы, закон улучшается условия, а вот для всех остальных — существенно ухудшает.

Более того, крупнейшие инвесторы осознали, что документ несет проблемы и уже запущенным проектам, в том числе крупным. Среди них — высокоскоростные железнодорожные магистрали, автомобильная дорога из Москвы в Казань и ЦКАД.

Государственно-правовое управление также предупреждает, что условия для инвестиций в России ухудшатся. Это заключение поддержал и губернатор одного из российских регионов, который предупредил, что принятие закона ударит по инвесторам. Кроме того, документ в некоторых положениях прямо противоречит действующим нормам законодательства — как российским, так и международным, что недопустимо по правилам Всемирной торговой организации.

В частности, от иностранных инвесторов потребуют согласовывать свои действия с российскими коллегами, а власти получают право вмешиваться в отношения между инвесторами.

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Отдельно Федеральная налоговая служба (ФНС) указывает, что закон значительно увеличит нагрузку на IT-инфраструктуру, и просит на ее развитие 700 миллионов рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает, что за государственную поддержку будут отвечать члены координационного органа при правительстве, что создает коррупционные риски, пишут «Известия».

Ранее замглавы Минфина Андрей Иванов рассказал, что представители российского списка Forbes согласились вложить около 70 триллионов рублей в проекты внутри России при условии, если им гарантируют защиту инвестиций. Нынешний закон принимается для этих целей. В Минфине пообещали учесть все возражения и подготовить поправки ко второму чтению.

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