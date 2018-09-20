Из российского бизнеса решили выбить триллионы на благо России

Металлургическим и химическим компаниям предложено выложить в общей сложности 7,1 триллиона рублей на реализацию 350 приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой соответствующего документа.
Речь идет о компаниях, которые ранее фигурировали в так называемом списке Белоусова — перечне предприятий, которые, по мнению помощника президента России Андрея Белоусова, недоплачивают в российский бюджет. Власти составили собственный список инфраструктурных проектов, на реализацию которых потребуются триллионы рублей.
Документ разработан «Росатомом», Минтрансом, Минприроды, Минцифразом, Минсельхозом, «Русгидро», Минпромторгом, Минэкономразвития и другими. В общей сложности в него входит 340 проектов, требующих государственно-частных инвестиций. Половина предложенных проектов пока не имеют даже предварительной оценки стоимости, однако по тем, по которым она уже есть, стоимость оценивается в 11 триллионов рублей, из которых 7,1 триллиона предложено получить именно у российского бизнеса.
Самые дорогие проекты предложены Минтрансом, их совокупная стоимость оценивается в 5,8 триллиона. На втором месте Минпромторг, который предложил проекты на один триллион, замыкает тройку Минсельхоз — 61 миллиард.
В августе Андрей Белоусов предложил изъять у 14 крупнейших металлургических, химических и нефтехимических компаний около 500 миллиардов рублей сверхдоходов. Предложение помощника президента подверглось жесткой критике со стороны бизнеса, однако в итоге стороны пришли к компромиссу — компании согласились добровольно участвовать в приоритетных государственных проектах, однако уровень расходов вырос с уровня сотен миллиардов до триллионов.