Олигархи согласились раскошелиться во благо России

Представители российского списка Forbes могут вложить в проекты на территории России порядка 70 триллионов рублей, причем 30 триллионов — до 2024 года. Условием для таких инвестиций они назвали закон о защите капиталовложений. Об этом на заседании Совета Федерации рассказал замглавы Минфина Андрей Иванов, пишут «Известия».

По его словам, ведомство «в ручном режиме» опросило владельцев крупнейших российских компаний. Иванов подчеркнул, что результаты такого опроса говорят о серьезном интересе миллиардеров.

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Впервые о необходимости закона о защите инвестиций заявил в прошлом году помощник президента России Андрей Белоусов. Перед этим он предложил изъять у компаний 500 миллиардов рублей сверхдоходов. Минфин занялся разработкой такого документа в августе 2018-го. Глава ведомства Антон Силуанов указал, что главной задачей документа станет стабильность законов, влияющих на инвестиции.

Вице-премьер Дмитрий Козак подготовил альтернативный вариант документа. В нем упор сделан на публичности поддержки инвесторов. Однако правительство в итоге остановилось на варианте, предложенном министерством, но может включить в него и отдельные идеи вице-премьера.

На данный момент бизнесу хотят предложить два защитных режима — общий и проектный. В первый включена защита на три года от любых изменений, которые ухудшают условия для инвестиций, а во второй добавить неизменность ставок по многим налогам на срок до 20 лет. Для получения таких условий инвестор должен вложить определенное количество средств (зависит от сферы вложений). Если государство нарушит условия, то оно гарантирует компенсацию ущерба. Но при этом предприниматель обязан довести проект до конца.

В ноябре прошлого года в Минфине сообщали о готовности российского бизнеса вложить в финансирование государственных инфраструктурных проектов 7,3 триллиона рублей. Тогда речь шла о 143 инвестпроектах и 21 крупной компании. Таким образом, за год сумма возросла в десять раз.

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