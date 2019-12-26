МИД оценил потери ЕС от санкций против России

Евросоюзу следует подсчитать потери объединения от введенных в отношении России санкций и скорректировать свою политику. Об этом заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, ЕС, приняв решение о продлении ограничительных мер, «вновь упустил возможность пойти по пути оздоровления отношений» с Россией. Очевидно, что подобный инструментарий не работает и привел к ухудшению отношений, добавила дипломат. Москва разочарована подобной политикой, сказала она.

Кроме того, санкции осложнили работу европейских компаний с Россией, отметила она. «Потери [Евросоюза] уже исчисляются сотнями миллиардов евро», — заявила Захарова. В МИД рассчитывают, что в ЕС «все еще есть здравомыслящие политики, которые могут купить калькулятор», а затем привести политику в соответствие с долгосрочными интересами своих стран и объединения в целом, сказала она.

Совет Евросоюза 19 декабря утвердил продление экономических санкций против России на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года. Указывалось, что решение принято из-за того, что не полностью выполнены минские соглашения. Меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики России, а также на товары двойного назначения.

США, страны Евросоюза и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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