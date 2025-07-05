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14:36, 5 июля 2025РоссияЭксклюзив

Российский военный назвал самые напряженные направления в зоне СВО

Военный Дандыкин: Подготовленных резервов ВСУ становится все меньше
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Подготовленных резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все меньше, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист также назвал самые напряженные направления в зоне специальной военной операции (СВО).

«Сейчас бои идут по всей линии фронта. В местах, где действует группировка "Центр", враг несет самые большие потери. Продвижение на красноармейском направлении. Кроме того, сейчас начнутся серьезные бои в Харьковской области, что очень неприятно для врага. Я думаю, они будут перебрасывать туда резервы, потому что наши там продвигаются», — сообщил Дандыкин.

Военный рассказал, что в Сумской области в районе села Юнаковка тоже идут серьезные бои. Он объяснил, что там создается зона безопасности.

Сейчас резервы врага стачиваются. Их все меньше и меньше. Именно подготовленных. Поэтому очевидно, что наших ребят ожидают успехи в ближайшее время

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска успешно оттеснили Вооруженные силы Украины в Часовом Яре и отбили их к западным окраинам населенного пункта. При этом он подчеркнул, что ситуация на этом ключевом направлении остается непростой.

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