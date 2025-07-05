Доклад РСМД: Политика внешних игроков на Балканах зашла в тупик

Политика внешних игроков на Балканах зашла в тупик. К такому выводу пришли эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) в докладе «Внерегиональные акторы на Балканах», сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, политика практически всех третьих стран в регионе зашла в тупик или застопорилась, что дает возможность Балканским странам играть на противоречиях «великих держав», извлекая выгоду для себя.

Главным преимуществом России в балканских странах авторы доклада считают русофильские настроения немалой части населения, особенно Сербии, Республики Сербской, Болгарии и Черногории.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова после его слов о беспорядках в стране. Он подчеркнул, что российский дипломат отлично понял ситуацию, а также поблагодарил «редких корректных российских аналитиков», которые отметили, что «Вучич будет крепким орешком, а не из тех, кто бежал из Сербии».

