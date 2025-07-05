Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 5 июля 2025Мир

Политику третьих стран на Балканах признали тупиковой

Доклад РСМД: Политика внешних игроков на Балканах зашла в тупик
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Политика внешних игроков на Балканах зашла в тупик. К такому выводу пришли эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) в докладе «Внерегиональные акторы на Балканах», сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, политика практически всех третьих стран в регионе зашла в тупик или застопорилась, что дает возможность Балканским странам играть на противоречиях «великих держав», извлекая выгоду для себя.

Главным преимуществом России в балканских странах авторы доклада считают русофильские настроения немалой части населения, особенно Сербии, Республики Сербской, Болгарии и Черногории.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова после его слов о беспорядках в стране. Он подчеркнул, что российский дипломат отлично понял ситуацию, а также поблагодарил «редких корректных российских аналитиков», которые отметили, что «Вучич будет крепким орешком, а не из тех, кто бежал из Сербии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Футболист Смолов устроил драку в столичной «Кофемании». В 2019-м он был уверен, что не повторит историю Кокорина и Мамаева

    Еще 15 беспилотников сбито в небе над Россией

    При строительстве водопровода в российском селе похитили 56 миллионов рублей

    На Западе нашли способ решить конфликт на Украине

    Торгпредство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению

    Политику третьих стран на Балканах признали тупиковой

    В России спасатели подняли из воды тело пропавшего в начале июля ребенка

    В Турции произошло землетрясение

    Крокодил растерзал пенсионера

    В российском городе нашли стихийное захоронение коровьих голов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости