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13:20, 30 июня 2025Мир

Вучич поблагодарил Лаврова после слов о беспорядках в Сербии

Президент Сербии Вучич поблагодарил Лаврова после слов о беспорядках в стране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в Москве

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова после его слов о беспорядках в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо Сергею за то, что отлично понял, и спасибо редким корректным российским аналитикам, которые приметили одну вещь, что Вучич будет крепким орешком, и я не из тех, кто бежал из Сербии», — сказал он.

Вучич добавил, что радуется продолжению сотрудничества с Москвой.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что протесты в Сербии будут успокоены на основе Конституции и законов государства. Он выразил надежду, что западные страны не будут принимать участие в протестах и заниматься цветными революциями.

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