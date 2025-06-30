Вучич поблагодарил Лаврова после слов о беспорядках в Сербии

Президент Сербии Вучич поблагодарил Лаврова после слов о беспорядках в стране

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова после его слов о беспорядках в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо Сергею за то, что отлично понял, и спасибо редким корректным российским аналитикам, которые приметили одну вещь, что Вучич будет крепким орешком, и я не из тех, кто бежал из Сербии», — сказал он.

Вучич добавил, что радуется продолжению сотрудничества с Москвой.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что протесты в Сербии будут успокоены на основе Конституции и законов государства. Он выразил надежду, что западные страны не будут принимать участие в протестах и заниматься цветными революциями.