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14:45, 5 июля 2025Россия

Кадыров показал работу чеченского спецназа в Харьковской области

Глава Чечни Кадыров показал уничтожение позиций ВСУ спецназом «Ахмат»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу чеченского спецназа в Харьковской области. Кадры боевой работы одного из подразделений «Ахмата» он показал в Telegram.

На записи показано уничтожение укрепленной точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником. Дрон подлетает к позиции, после чего происходит взрыв.

«"Привет" от группы БАТИ передан врагу в высокотехнологичной упаковке», — прокомментировал Кадыров.

Ранее Кадыров показал уничтожение спецназом «Ахмат» замаскированного блиндажа ВСУ. Он был выявлен во время воздушной разведки. Полученные координаты были переданы соединениям Вооруженных сил России с FPV-дронами.

ЖЗЛ
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