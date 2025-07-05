Глава Чечни Кадыров показал уничтожение позиций ВСУ спецназом «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу чеченского спецназа в Харьковской области. Кадры боевой работы одного из подразделений «Ахмата» он показал в Telegram.

На записи показано уничтожение укрепленной точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником. Дрон подлетает к позиции, после чего происходит взрыв.

«"Привет" от группы БАТИ передан врагу в высокотехнологичной упаковке», — прокомментировал Кадыров.

Ранее Кадыров показал уничтожение спецназом «Ахмат» замаскированного блиндажа ВСУ. Он был выявлен во время воздушной разведки. Полученные координаты были переданы соединениям Вооруженных сил России с FPV-дронами.