Кадыров: Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ

Бойцы группы спецназа «Ахмат» уничтожили замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, на данном направлении действует группа «Бати» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ. Во время воздушной разведки российские военные зафиксировали движение украинских сил, а также выявили замаскированный блиндаж. Полученные координаты были переданы соединениям Вооруженных сил (ВС) РФ с FPV-дронами.

«Которые, не откладывая в долгий ящик, внесли коррективы в ландшафт и планы противника. В результате все цели благополучно уничтожены», — подчеркнул Кадыров.

Ранее спецназ «Ахмат» уничтожил укреп с живой силой и важный узел связи ВСУ.