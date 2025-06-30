Российский спецназ уничтожил блиндаж ВСУ на харьковском направлении

Бойцы группы спецназа «Ахмат» уничтожили замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, на данном направлении действует группа «Бати» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ. Во время воздушной разведки российские военные зафиксировали движение украинских сил, а также выявили замаскированный блиндаж. Полученные координаты были переданы соединениям Вооруженных сил (ВС) РФ с FPV-дронами.
«Которые, не откладывая в долгий ящик, внесли коррективы в ландшафт и планы противника. В результате все цели благополучно уничтожены», — подчеркнул Кадыров.
Ранее спецназ «Ахмат» уничтожил укреп с живой силой и важный узел связи ВСУ.