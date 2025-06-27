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21:42, 27 июня 2025Бывший СССР

Кадыров заявил об уничтожении важного узла связи ВСУ на харьковском направлении

Кадыров: «Ахмат» уничтожил важный узел связи ВСУ на харьковском направлении
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» уничтожил укреп с живой силой и важный узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении, рассказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что цели уничтожили с помощью дронов. В результате были существенно ослаблены возможности ВСУ по «координации и сопротивления нашим войскам», заявил Кадыров.

15 июня Кадыров рассказал, что военнослужащие спецназа «Ахмат» уничтожили военных ВСУ в ходе ночной аэроразведки. Политик уточнил, что это было сделано на харьковском направлении. Он отметил, что в результате грамотных действий «был нанесен невосполнимый ущерб ВСУ в виде потери живой силы».

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