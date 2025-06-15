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13:47, 15 июня 2025Россия

Кадыров заявил об уничтожении спецназом «Ахмат» украинских бойцов в ходе аэроразведки

Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» военных ВСУ в ходе ночной аэроразведки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие спецназа «Ахмат» уничтожили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе ночной аэроразведки. Подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Политик уточнил, что это было сделано на харьковском направлении. «Враги, видно, решили, что ночью бдительность наших аэроразведчиков будет притуплена, в чем, конечно же, сильно ошиблись. Сразу в воздух поднялись полковые FPV-дроны», — написал руководитель региона.

Он отметил, что в результате грамотных действий «был нанесен невосполнимый ущерб ВСУ в виде потери живой силы».

До этого Кадыров показал работу дронов и стрелкового батальона имени Шейха Мансура Минобороны России на харьковском направлении. Также он объявил об уничтожении коптерами спутниковой связи на этом участке.

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