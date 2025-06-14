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17:58, 14 июня 2025Россия

Кадыров показал видео удара по «бесполезно окапывающимся» бойцам ВСУ

Кадыров показал работу дронов на харьковском направлении
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу дронов и стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ на харьковском направлении. Новое видео появилось в его Telegram-канале.

Группа операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки, по его словам, обнаружила военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), «бесполезно окапывающихся в надежде на свою перемогу», а также станцию спутниковой связи Starlink. На видео можно рассмотреть, что некоторые украинские бойцы спрятались в рассекреченное таким образом укрытие, другие — бежали и были уничтожены.

Также Кадыров рассказал об уничтожении коптерами спутниковой связи на этом участке.

Ранее политик назвал Чечню опорой России. Он указал на попытки подорвать суверенитет страны, которые закончились неудачей.

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