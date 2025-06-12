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12:47, 12 июня 2025Россия

Кадыров назвал Чечню опорой России

Кадыров опубликовал поздравление с Днем России и назвал Чечню опорой страны
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей страны с Днем России. Об этом он написал в Telegram.

В сообщении Кадыров рассказал об испытаниях, пройденных Россией с момента провозглашения независимости. Он указал на попытки подорвать ее суверенитет, которые закончились неудачей. Все эти годы российское государство черпало силу в единстве народа, подчеркнул глава Чечни. Он также отметил особую роль президента страны Владимира Путина.

«Мне приятно отметить, что сегодня Чеченская Республика является надежной опорой Российского государства», — подчеркнул Кадыров.

Ранее с праздником, ежегодно отмечающимся 12 июня, жителей поздравил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «С Днем России», — написал он и опубликовал зацикленное видео развевающегося триколора.

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