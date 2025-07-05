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14:59, 5 июля 2025Экономика

В Турции произошло землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

В Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2, а очаг происшествия находится на глубине 8 километров. Об этом пишет близкая к правительству страны газета Türkiye.

«В Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2», — уточняется в материале издания.

На данный момент времени о повреждениях в результате происшествия не сообщается. При этом дополнительно отмечается угроза жестких последствий в регионе Мраморного моря.

3 июля у побережья южных Курил произошло землетрясение. Подземные толчки в Тихом океане зафиксировали в четверг, 3 июля, в 9:45 по местному времени (1:45 мск). Их магнитуда достигала 4,2. Эпицентр землетрясения находился в 361 километре к востоку от села Рейдово на острове Итуруп, а очаг залегал на глубине 31 километр.

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