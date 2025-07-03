Землетрясение произошло в российском регионе

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

У побережья южных Курил произошло землетрясение. Об этом сообщает начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки в Тихом океане зафиксировали в четверг, 3 июля, в 9:45 по местному времени (1:45 мск). Их магнитуда достигала 4,2. Эпицентр землетрясения находился в 361 километре к востоку от села Рейдово на острове Итуруп, а очаг залегал на глубине 31 километр, уточнила Семенова.

Данные об ощутимости подземных толчков от жителей российского региона пока не поступало. Угрозу цунами в области не объявляли.

Днем ранее мощное землетрясение произошло на Камчатке. Подземные толчки наблюдались в акватории Авачинского залива Землетрясение было зафиксировано в 14:49 по местному времени (05:49 по Москве). Магнитуда явления составила 5,2 — это сейсмологи считают сильным землетрясением. Его эпицентр находился в 51 километре от города Петропавловск-Камчатский, а очаг залегал на глубине более чем 88 километров.